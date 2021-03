Alex Brasil elogia categorias de base do Vitória: 'Futuro do futebol'

Pela primeira vez na gestão Paulo Carneiro, iniciada em abril de 2019, o Vitória tem um diretor de futebol. Trata-se de Alex Brasil, que, a partir de agora, atuará nas contratações e renovações do clube. A função, até então, era acumulada pelo presidente rubro-negro.

Nesta sexta-feira (12), o diretor foi apresentado oficialmente pelo Leão. Em sua primeira entrevista, Alex exaltou o poder de formação das categorias de base do Vitória e comentou que isso foi um dos motivadores para ter aceitado trabalhar no clube.

"Para mim, vai de encontro ao que eu penso [a política de aproveitamento da base]. Foi uma das coisas que me atraiu para vir para o Vitória. Acho que, conhecendo a história o Vitória, que sempre foi um clube formador - e não consumidor -, sempre formou grandes aletas. Isso me deixou muito motivado de vir aqui e poder desenvolver esse trabalho, essa metodologia, que já é do clube, DNA do clube. Isso é fundamental para que possa dar grandes frutos no futuro", disse Alex.

Com problemas financeiros, a equipe vem apostando nos jovens formados na casa para a atual temporada. Pedrinho, Gabriel Santiago, David e Samuel foram promovidos recentemente e fazem parte do time comandado pelo técnico Rodrigo Chagas. Alex elogiou a transição das categorias de base para o profissional, além da presença de ex-jogadores na comissão técnica.

"Tenho que enaltecer o trabalho do pessoal da base, esses garotos que estão aqui hoje com os profissionais, principalmente os ex-atletas que estão hoje no clube. Tive a oportunidade de estar com Paulo Isidoro, Paulo Mussi, Rodrigo [Chagas], que hoje é treinador da equipe principal, [Flávio] Tanajura. Eles têm o DNA do Vitória. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido nas categorias de base tem sido a sustentação. Acho que é o futuro do futebol brasileiro", comentou.

Com a chegada ao Vitória, Alex tem como uma das missões dar um desfecho à negociação pela renovação de Ronaldo. O goleiro tem vínculo até o fim deste ano e foi afastado pelo presidente Paulo Carneiro, que garantiu que o jogador não atuaria no Ba-Vi. O novo diretor desconversou sobre a situação do arqueiro.

"São assuntos tratados internamente. No momento oportuno, todos vocês saberão o desfecho, que nós esperamos que seja o melhor possível".

Alex Brasil chega ao rubro-negro após uma passagem pela Ponte Preta. Era executivo de futebol da Macaca e saiu de lá em fevereiro, após ficar pouco mais de dois meses. Coincidentemente, o clube paulista escolheu para a vaga Alarcon Pacheco, que foi gerente de futebol do Vitória. O próprio Pacheco foi quem pediu demissão do Leão, onde permaneceu de 2019 até fevereiro de 2021.

A trajetória de Alex no futebol começou como avaliador da Traffic. Depois, trabalhou como observador do Parma, da Itália, no Brasil, entre 2009 e 2011, antes de iniciar a carreira como gerente de futebol, em 2012. Ele avaliou a influência que o currículo pode ter na chegada ao Vitória.

"Sem dúvida nenhuma, o fato de termos tido a oportunidade de ter feito esse trabalho anos atrás capacita bastante a gente, estando no mercado sempre atento com nossas lentes de captação. Isso é importante. Mas tenho aqui no Vitória excelentes profissionais que fazem esse trabalho em conjunto. Tenho que enaltecer a estrutura do Vitória. Foi um dos motivos pelos quais estou aqui hoje, para que possa desenvolver meu trabalho da melhor maneira possível", comentou.