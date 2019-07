Alex Sandro elogia Peru e diz que goleada não traz favoritismo

A seleção brasileira trata com cuidado a final da Copa América contra o Peru, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Alex Sandro disse nesta quinta-feira (4), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), que apesar das duas equipes terem se enfrentado pela fase de grupos e o Brasil ter vencido por 5 a 0, o reencontro pela final será sob outras circunstâncias e com uma partida bem mais difícil.

"Cada jogo é uma história, cada final é uma história. Temos que estar preparados para um jogo de final. O Peru chegou pelos méritos deles. Eles evoluíram na competição e estão na final por méritos", afirmou. O jogador participou da vitória por 5 a 0, na Arena Corinthians, em São Paulo, ao entrar no segundo tempo. "Temos de tratar a final como um jogo difícil", completou o lateral-esquerdo da Juventus.

A seleção brasileira foi para Teresópolis na noite da última quarta-feira (3) e ficará na região serrana do Rio de Janeiro até este sábado de manhã. Só depois, à tarde, a equipe irá para o Rio. O técnico Tite cobra concentração do atletas e procura evitar a euforia após a vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, pela semifinal. A equipe brasileira vai se preparar com três treinos fechados à imprensa.

Para Alex Sandro, apesar de ter vencido o adversário por 5 a 0 e jogar dentro de casa, o Brasil não pode se considerar favorito. "O Guerrero deu uma entrevista e foi muito feliz quando disse que quando se está em uma final, não tem favoritismo. Pode acontecer de tudo em uma decisão. Se tem favoritismo, é por parte da imprensa", comentou o lateral-esquerdo.

O jogador está na expectativa de ser titular neste domingo. O titular da posição, Filipe Luís, se recupera de lesão na coxa direita e abriu espaço para Alex Sandro enfrentar a Argentina. Com atuação elogiada por Tite, o reserva sonha em ser promovido à condição de titular. "Estou na expectativa. Quem sabe ganho essa chance", comentou o jogador da Juventus.