Alex Sandro tem incômodo, mas minimiza risco de lesão: 'Cansaço'

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi substituído nos minutos finais da vitória do Brasil sobre a Suíça, por 1x0. O jogador sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa, e deu lugar a Alex Telles, aos 40 minutos do segundo tempo. Apesar do susto, ele minimizou a chance de um novo problema por lesão na Seleção.

"Está tudo bem, tudo certo. Senti um cansaço a mais, o treinador me trocou e o Alex Telles entrou muito bem. Espero estar 100% no próximo jogo", afirmou.

Na entrevista coletiva, o técnico Tite afirmou que fez a mudança por conta da condição física do lateral. "Telles que entrou em um momento difícil, quando o Alex Sandro sentiu a perna, o adutor. Essa força da equipe, que tecnicamente contribui, ajuda o time. Os atletas que entram têm ajudado o time".

Neste momento, a Seleção Brasileira tem dois jogadores lesionados: Danilo e Neymar. Os dois sofreram entorses no tornozelo durante a estreia, contra a Sérvia, e estão fora da fase de grupos. Eles têm retorno previsto a partir das oitavas de final.