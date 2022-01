Alex Sandro testa positivo para covid-19 e desfalca a Seleção

O lateral-esquerdo Alex Sandro está fora do jogo do Brasil contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O jogador testou positivo para covid-19 nos exames realizados pela seleção e virou desfalque para a partida, nesta terça-feira (1º), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Em comunicado, a CBF informou que Alex Sandro está assintomático e irá cumprir quarentena em Minas Gerais antes de regressar à Itália, onde se reapresentará à Juventus. O exame para detectar a covid-19 foi realizado no último domingo (30).

O lateral atuou na semana passada, no empate contra o Equador, em Quito, viajou para o Brasil e vinha treinando sem restrições com o restante do elenco nos últimos dias. Mas, por enquanto, não há suspeita de surto de coronavírus na seleção, já que nenhum outro membro da delegação brasileira foi diagnosticado com a doença.

Com a ausência de Alex Sandro, Alex Telles, do Manchester United, será titular contra o Paraguai, já que é o único lateral-esquerdo à disposição da comissão técnica. Renan Lodi, do Atlético de Madrid, seria outra opção para o setor, mas ficou de fora da convocação por não ter completado sua vacinação contra a covid-19.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e lidera as Eliminatórias de forma invicta, com 36 pontos. Já o Paraguai ocupa a penúltima colocação e tem chances remotas de vaga.