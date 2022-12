Alex Sandro treina no campo e fica mais perto de voltar à Seleção

Um dia depois de golear a Coreia do Sul por 4x1 e avançar às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil voltou aos treinos com boas notícias. O lateral esquerdo Alex Sandro treinou no campo e ficou mais perto de voltar ao time.

Nesta terça-feira (6), apenas os reservas foram para o campo no CT da Seleção em Doha. Os titulares fizeram um trabalho de recuperação visando a partida contra a Croácia, sexta-feira (9), pelas quartas de final.

Alex Sandro não participou do treino com os outros jogadores. Ele correu no campo e fez uma atividade de circuitos comandada pelo preparador Fábio Mahseredjian. O lateral se recupera de uma lesão no quadril.

Existe a expectativa na comissão técnica de contar com o lateral contra os croatas. Caso Alex Sandro não tenha condições de jogo, o lateral direito Danilo permanecerá atuando pelo lado esquerdo. Outro jogador da posição, Alex Telles machucou o joelho e está fora da Copa.