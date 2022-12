Alex Sandro treina no CT; Neymar fica em tratamento no hotel

Em recuperação de uma lesão no quadril, o lateral esquerdo Alex Sandro se juntou ao elenco do Brasil que treinou no estádio Grand Hamad, em Doha, nesta quinta-feira (1º). A equipe se prepara para enfrentar Camarões, a partida será nesta sexta-feira (2), às 16h, em Lusail, pela última rodada da Copa do Mundo.

Alex Sandro deu continuidade ao tratamento e fez uma atividade específica. O mesmo aconteceu com Danilo. Em recuperação de uma entorse no tornozelo, o lateral direito iniciou a transição para o campo. Os dois estão fora da partida contra Camarões. O Brasil terá uma equipe totalmente reserva.

Quem não esteve com o elenco foi o atacante Neymar. Ele ficou no hotel em que a Seleção está hospedada no Catar e deu continuidade ao tratamento no tornozelo. Na quarta-feira, o camisa 10 também fez trabalho na piscina do hotel.

A comissão técnica da Seleção Brasileira vem adotando cautela, mas internamente existe a expectativa de que o trio volte ao time a partir das oitavas de final. O Brasil jogará na segunda-feira (5) ou terça-feira (6).

O treino desta quinta-feira foi fechado. A imprensa acompanhou apenas o aquecimento. Apesar de ter confirmado que colocará o time reserva, Tite ainda tem duas dúvidas. Fred e Bruno Guimarães disputam a posição no meio-campo enquanto Jesus e Pedro brigam por uma vaga no ataque.