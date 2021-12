A Alexa é uma inteligência artificial lançada pela Amazon, que ajuda seu usuário com funcionalidades como colocar uma música ou apagar uma luz. O apetrecho também serve para momentos de de descontração, sugerindo brincadeiras e desafios para os usuários.

Foi em um destes momentos em que a Alexa sugeriu um desafio potencialmente mortal para uma garota de 10 anos. Segundo Kristin Livdahl, mãe da criança, ao pedir um desafio, a filha de 10 anos recebeu a seguinte resposta:

"Aqui está um que achei na internet. Segundo o site ourcommunitynow.com, o desafio é simples: conecte um carregador de celular na metade do caminho a uma tomada e, em seguida, encoste uma moeda nos pinos expostos", sugeriu Alexa. O desafio resultaria em um choque mortal na criança além, é claro, da possibilidade de um incêndio.

“Eu estava bem ali e gritei: 'Não, Alexa, não!' como se fosse um cachorro", lembrou Livdahl. Já se sabe que a IA pesquisa respostas na internet, mas a curadoria do conteúdo — ou a falta dela — assustou os usuários. "Você tem que desabilitar a configuração 'matar meu filho'", ironizou um usuário no post.

Problema corrigido

Após a repercussão do post, a Amazon informou que agiu rapidamente para corrigir o problema da IA. "A confiança do cliente está no centro de tudo o que fazemos e a Alexa foi projetada para fornecer informações precisas, relevantes e úteis aos clientes", disse um porta-voz da Amazon ao Indy100.