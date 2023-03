Alexandre Frota revela cachê de polêmico ensaio nu com homens

O ex-deputado federal Alexandre Frota, 59 anos, contou que recebeu R$ 300 mil pelo ensaio que protagonizou para a extinta revista G Magazine, voltada ao público gay.o qual aparece num ao lado de dois homens.

Em seu perfil no Twitter, Frota contou que as fotos em que ele aparece nu com outros dois homens em uma piscina foram feitas na sede da boate The Week.

"Da série 60 anos, ensaio da revista G Magazine. Edição especial de 100º edições. Recorde de vendas. Fotos na piscina da The Week, na Lapa. Essa edição escandaliza até hoje os conservadores. Foi um dos ensaios que mais gostei de ter feito."

"Toda vez que os bolsonaristas querem me atacar, enviam essa foto como se eu fosse ficar magoado ou envergonhado. Coitados, não sabem de nada. Festa temática de lançamento para duas mil pessoas, R$ 300 mil na conta, passagem e hospedagem para o Caribe com acompanhante e muitos beijos. Que delícia", completou.