Alexandre Frota revela condições para gravar pornô com travesti

O ex-deputado Alexandre Frota, 59 anos, contou detalhes dos bastidores do filme pornô estrelado por ele com a travesti Bianca Soares e as condições que impôs para assinar contrato com a produtora Brasileirinhas. Frota disse nem entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, que o fundador e na época dono da Brasileirinhas, Luis Alvarenga, ofereceu R$ 200 mil para ele gravar o filme.

Após aceitar o cachê, Frota disse que não faria sexo oral em Bianca, nem faria sexo passivo com ela.

"O Luis Alvarenga, que era o dono, chegou pra mim e falou: 'tenho um dinheiro pra você filmar com a Bianca, que é travesti'. Aí eu falei: 'vou filmar'. Recebi R$ 200 mil. Conversei com ele e fui claro o seguinte: 'você avisa a ela que vou filmar com ela, mas não vou chupar, não vou dar, não vou pegar no pau dela, vou tratar ela como uma mulher, mas vou sentar o cacete nela'. E aí o Luis falou 'tá bom'", disse.

Frota ressaltou que Bianca aceitou as condições e que o filme foi um sucesso. "O filme explodiu. Todo mundo queria ver", diz.