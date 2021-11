Alexandre Garcia e Caio Coppolla são contratados pela Jovem Pan News

O empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, anunciou a contratação dos comentaristas Alexandre Garcia e Caio Coppolla para a Jovem Pan News, emissora de TV fechada.

O CEO do grupo Jovem Pan confirmou no Instagram a novidade, dizendo que se trata de um "presente" para os ouvintes e telespectadores.

Caio vai comandar um programa batizado de "Boletim Coppolla", com previsão para ainda este mês, em horário nobre. O programa vai para TV, rádio e também no app Panflix. Também ficará disponível no canal de Youtube do próprio Caio.

Já a participação de Alexandre Garcia ainda não está clara como será.

Tanto Coppolla quanto Garcia eram comentaristas da CNN Brasil, onde se destacavam por defender enfaticamente as posições do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No final de setembro, Garcia foi dispensado da CNN depois de ser novamente desmentido ao vivo pela emissora. A empresa alegou que a dispensa foi motivada pelo posicionamento anticiência de Garcia, que defendia o tratamento com medicamentos sem eficácia contra a covid-19, entre outros.

Caio Coppolla, por sua vez, saiu da emissora na última semana, após o final do contrato com a CNN. Ele celebrou a volta à Jovem Pan, que classificou como um local que é ao mesmo tempo "tradicional e disruptivo".