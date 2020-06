Alexandre Leão faz live no Dia dos Namorados direto da Cidade da Luz

Nesta sexta-feira (12), a instituição social liderada pelo médium José Medrado vai abrigar e transmitir a Live dos Namorados, às 21h. O show em benefício da Cidade da Luz, que mantém seus trabalhos de assistência à população em situação de risco e vulnerabilidade, terá como atração principal o músico, cantor e compositor Alexandre Leão, que há mais de quinze anos reúne seu público na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho.

Com a pandemia e as medidas de isolamento social, o artista passou a fazer encontros online direto de sua casa, onde conversa com o público, atende pedidos de música e distribui parte do valor arrecadado para a manutenção dos seus músicos e da sua equipe, impossibilitados de trabalhar nestes tempos.

Pensando em celebrar o Dia dos Namorados com o público, Leão aceitou a provocação do produtor artístico Andrezão Simões para reunir alguns dos seus músicos e realizar uma noite especial, leve, na Cidade da Luz, em companhia de José Medrado.

“Estava com muita saudade de ver meus colegas. É a primeira vez que vamos tocar juntos durante este período, isto por si só já é uma alegria nesse momento. Somar com a luz e a leveza de Medrado mais ainda. Tenho certeza que vai ser uma noite de muito amor em vários sentidos”, afirma Alexandre Leão.

A banda terá EdCarlos na bateria, Israel Ramos no baixo e Samuel Cabral nos teclados, todos mantendo a distância regulamentar e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. As contribuições poderão ser feitas através dos QR codes e das contas correntes exibidas no material de divulgação.

A Live dos Namorados será transmitida prioritariamente pelo YouTube de Alexandre Leão e da Cidade da Luz e, de forma complementar, no Instagram de ambos. “Assim que fui procurado para fazer este evento fiquei exultante. Renovou meu ânimo e estarei lá para vibrarmos e cantarmos juntos pela vida e pelo amor. Convide quem você ama e venha participar conosco” - enfatiza José Medrado.

Serviço

O quê: Live dos Namorados, com Alexandre Leão e Banda e participação especial de José Medrado

Quando: 12/6, sexta-feira, às 21h

Onde: Transmissão ao vivo, direto da Cidade da Luz, pelo YouTube de Alexandre Leão e Cidade da Luz e em segundo plano pelo Instagram.