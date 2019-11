Alexandre Nardoni recebe habeas corpus e volta a cumprir pena no semiaberto

Condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da própria filha, Isabella Nardoni, em março de 2008, Alexandre Nardoni teve habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal Justiça (STJ) e voltará a cumprir pena no regime semiaberto. Desde a condenação, no mesmo ano do crime, ele está preso na P2 de Tremembé, no interior de São Paulo.

Em agosto deste ano, ele teve a ‘saidinha’ do Dia dos Pais interrompida e retornou a Tremembé. Isso ocorreu após o STJ impor a ele o regime fechado e determinar um novo exame criminológico.

Na quarta-feira da semana passada, o habeas corpus foi concedido pelo ministro Ribeiro Dantas, do STJ, em comunicado feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O ministro concluiu que não existia necessidade do preso passar por um segundo exame criminológico.

Na época em que ele voltou ao regime fechado, os desembargadores consideraram que o crime hediondo exigia mais de uma avaliação para que o detento voltasse para o convívio social.

Além disso, o TJ-SP ainda avaliou que ter cumprido o tempo exigido para a progressão não é suficiente para conceder o semiaberto.

No entanto, a defesa de Nardoni alega que o teste criminológico realizado foi a favorável à progressão do detento ao regime semiaberto e que não há necessidade de outro teste.

Alexandre Nardoni, que jogou a filha do 6º andar de um prédio em São Paulo com ajuda de Anna Carolina Jatobá, ex-companheira e madrasta da menina – também condenada e no semiaberto desde 2017 –, chegou a ficar cerca de quatro meses no semiaberto até ter a progressão ao regime revogada.

Apesar da decisão, o detento permanece na ala do regime fechado de Tremembé.