Alexandre Nero provoca fãs com clique de Carnaval: 'Multiplica, Senhor"

O ator Alexandre Nero, no ar com a novela Travessia, deixou os fãs babando neste sábado (18). No Instagram, o ator de 53 anos compartilhou cliques provocantes de Carnaval. Nas imagens, ele aparece sem camisa, com um acessório colorido na cabeça.

Nero vem ostentando uma barriga megasarada e esbanjou beleza e sensualidade: "Me convidaram pro bloco / era 6 da manhã", brincou ele na legenda da publicação.

Logo, o galã foi aclamado. "Multiplica, senhor", disse uma. "Quero ver sambar", pediu outra. "Que gato", se derreteu uma terceira.