Alexandre Pato volta ao São Paulo contra o Bahia; veja escalação

Recuperado de uma lesão na região dorsal, o atacante Alexandre Pato é a principal novidade do São Paulo para a partida contra o Bahia, domingo, às 11h, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a treinar desde a última terça-feira (14) e foi confirmado pelo técnico Cuca no duelo.

O treinador, no entanto, avisou que Pato não terá condições de atuar durante os 90 minutos. "Pato está treinando e evoluindo. Lógico que ainda não está 100% do choque que teve. Mas ainda tem hoje e amanhã, a probabilidade que volte é grande. Lógico que não sabemos se aguenta um jogo inteiro. Ainda estava buscando um condicionamento melhor. Depois da lesão, o jogador ainda tem um déficit, porque não treina fisicamente e coletivamente. Vamos estudar se é melhor entrar jogando ou no decorrer do jogo", disse Cuca em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17).

Para a partida diante do tricolor baiano, Cuca não poderá contar com Arboleda, Pablo, Rojas e Carneiro. O zagueiro Anderson Martins, por sua vez, é dúvida.

O provável time titular tem Tiago Volpi; Hudson (Igor Vinícius), Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Everton (Hernanes); Antony, Pato e Toró.

Com 10 pontos, a equipe paulista é a terceira colocada do Brasileirão. Perde apenas no saldo de gols para o líder Palmeiras e o segundo colocado Santos. Já o Bahia é o oitavo colocado, com seis pontos.