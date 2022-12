Alexandre Peixe comanda o Axézin de Natal no Pátio São Joaquim

Um Natal cheio de axé! É o que promete Alexandre Peixe para mais uma edição do Axézin, que acontece neste domingo (25), a partir das 18h, no Pátio São Joaquim, na Cidade Baixa.

Compositor de inúmeros sucessos do movimento axé music, Peixe promete uma celebração com mais de três horas de muita música, com os grandes sucessos da carreira, além de clássicos do Carnaval de Salvador e a participação dos artistas homenageados.

Já passaram pelo palco do Axézin: Olodum, Gerônimo, Durval Lélys, Márcia Freire, Sarajane, Márcia Short, Tatau, Xanddy, Tonho Matéria, Ninha, Ricardo Chaves, Reinaldinho, Buk Jones, Tenison Del Rey, André Macedo, Gilmelândia, Emanuelle Araújo, André Lellis, Timbalada e Armandinho Macêdo.

Serviço: Axézin de Natal | domingo (25), às 18h, no Pátio São Joaquim, Calçada. | ingressos: R$ 95, à venda no Sympla