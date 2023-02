Alexandre Peixe e Irmãos Macêdo fazem o Carnaval do Axézin no MAM

A Axézin virou Axézão. A festa de celebração ao carnaval de Salvador e ao movimento axé music, comandada por Alexandre Peixe, terá edição especial neste sábado (11), a partir das 17h, no Museu de Arte Moderna (MAM), com os Irmãos Macêdo como convidados especiais..

Serão quase cinco horas de música, com cenário da Baía de Todos os Santos ao fundo e os grandes sucessos do folia. Um pré-carnaval especial para os Irmãos Macêdo, que festejam o centenário de Osmar, o criador do trio elétrico, junto com Dodô. No repertório, clássicos como Pombo Correio, Vida Boa, Zanzibar e Chame Gente.

“É muito especial receber os Irmãos Macêdo para abrir nossa festa, nesse momento de comemoração do centenário de Osmar Macêdo, que é uma referência para todos nós, artistas do carnaval e do trio elétrico”, revela Alexandre Peixe.





Serviço: Axézin de Carnaval, com Alexandre Peixe e Irmãos Macêdo | sábado (11), no Museu de Arte Moderna (MAM), Solar do Unhão, a partir das 17h | Ingressos: R$ 120, à venda no Sympla e Balcão de Ingressos (Shopping Barra)