Alexandre Peixe leva Axézin para a Praia do Forte

Depois da nossa despedida do verão, chegou a hora de iniciar a nova temporada. O local escolhido foi a Praia do Forte. No dia 23 de abril o Axézin aporta no paraíso do Litoral Norte da Bahia. “Vamos fazer mais uma grande festa, agora em um dos melhores resorts da Bahia, o sensacional Tivoli Ecoresort”, afirma Alexandre Peixe.

O projeto Axézin é uma festa temática de valorização do Axé Music. No palco, Alexandre Peixe recebe os artistas que são homenageados em uma grande celebração da alegria e do gênero musical nascido na Bahia.

Compositor de inúmeros sucessos da música baiana, Peixe interpreta, além de suas composições, canções que marcaram época na festa que ajudou a levar os ritmos da Bahia para o Brasil e para o mundo. São mais de horas de show, com os sucessos de muitos carnavais e a participação dos homenageados.

Já foram homenageados no Axézin: Olodum, Gerônimo, Durval Lélys, Márcia Freire, Sarajane, Márcia Short, Tatau, Xanddy, Tonho Matéria, Ninha, Ricardo Chaves, Reynaldinho, Buk Jones, Tenison Del Rey, André Macedo, Gilmelândia, Emanuelle Araújo., Armandinho e Timbalada.

Serviço: Axézin Praia do Forte | sábado (23). 17h, no Tivooli Ecoresort, em Praia do Forte | Ingressos: R$ 180, à venda no Sympla.