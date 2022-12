Algum candidato? Bélgica publica anúncio de emprego para técnico

Sem treinador desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar, a Bélgica inovou na busca por um novo comandante. Ao contrário de seguir a prática comum e ir em busca de um profissional nos bastidores, a Federação de Futebol do país resolveu anunciar a vaga de emprego publicamente.

Em comunicado feito em seu site oficial, a entidade informou que procura alguém "resolutamente ambicioso", com "experiência internacional no mais alto nível mundial, conhecimentos e ideias táticas, bem como competências pessoais adequadas". A Federação pede que os candidatos enviem suas inscrições antes de 1º de outubro de 2023.

"Estamos procurando um vencedor em série, com experiência no gerenciamento dos melhores jogadores do mundo”, diz outra parte do comunicado, divulgado nesta terça-feira (13).

O cargo de treinador da Bélgica está vago desde o início do mês. Logo após a eliminação da Copa do Mundo do Catar, o espanhol Roberto Martinez se despediu. Ele era o técnico da seleção desde 2016, e foi o comandante da melhor geração belga nos gramados.

"O novo técnico sabe como focar na criação de um grupo coeso e como integrar os jovens jogadores. Ele é um especialista tático que baseia suas escolhas em dados objetivos, tecnologias e parâmetros e utiliza a experiência e a estrutura esportiva da Federação. Ele sabe como ganhar troféus em competições mundialmente conhecidas", segue a nota da Bélgica.

Além de treinador, o cargo inclui ainda uma espécie de função de “embaixador do futebol belga”, que ajuda a “promover os valores” da entidade e que está disponível “o tempo inteiro”.

O anúncio é no gênero masculino. Mas a Federação informou que a escolha foi por uma “questão de simplicidade ", mas que o cargo se aplica aos gêneros "masculino e feminino ou neutro".

A Bélgica terminou no terceiro lugar no Grupo F, com uma vitória, sobre o Canadá (1x0), uma derrota, para Marrocos (2x0, e um empate, com a Croácia (0x0). A campanha foi frustrante, já que a seleção vinha de um terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.