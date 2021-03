Alguns dias após pai ter infarto, Yudi Tamashiro vê mãe ser internada com covid-19

Os pais do apresentador e cantor Yudi Tamashiro estão em situação delicada de saúde. O pai, Nelson Tamashiro, além de estar internado com covid-19, sofreu um infarto nesta segunda-feira (15). Já a mãe, Tânia Tamashiro, está com "muita falta de ar".

"É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai e minha não estão na sala assistindo a novela deles. Meu pai está intubado, ele teve uma parada, está com problema nos rins e parece que vai ter que fazer hemodiálise. Encheram ele de medicamento para tentar voltá-lo a estabilidade", disse Yudi, em um vídeo compartilhado no Instagram.

"Levei minha mãe no hospital também, ela estava com muita falta de ar. O médico falou que era interessante internar a minha mãe, só que não tinha vaga no hospital particular. Aí me bateu mais desespero ainda. Fiz a correria, levei num hospital público e conseguimos internar minha mãe. Mas gente, quero que vocês entendam: tá uma loucura para todos", completou ele, aos prantos.

Além dos pais, a irmã de Yudi, Yumi, também está contaminada com o vírus, mas seu quadro é estável e ela está em casa.

Veja vídeo: