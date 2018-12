Aliada de Merkel é eleita presidente do CDU, partido da chanceler

A aliada de Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, foi eleita a nova líder da União Democrática-Cristã (CDU, em alemão), o partido da chanceler alemã. Annegret superou por pouco o rival Friederich Merz, antigo adversário de Merkel, nas eleições partidárias do CDU em Hamburgo nesta sexta-feira, 7.



Ela ganhou por 517 votos, ante 482 de Merz. Um terceiro candidato, o ministro de Saúde, Jens Spahn, foi eliminado no primeiro turno das votações.



A presidente eleita era secretária geral do partido, cuidando da estratégia política diária desde fevereiro. Anteriormente, ela foi uma governadora popular no Estado de Saarland.



Annegret Kramp-Karrenbauer agora herda a tarefa de melhorar o capital político do CDU e tentar reaver os votos de rivais da direita e da esquerda, enquanto trabalha com a Merkel até as próximas eleições na Alemanha.

(Foto: AFP)