Alice Braga é confirmada no elenco de Esquadrão Suicida 2

O filme Esquadrão Suicida 2 - sequência do longa de 2016 - vai contar com um reforço brasileiro. A atriz Alice Braga foi anunciada como uma das integrantes do elenco da produção.

A informação foi divulgada pelo próprio diretor do filme, James Gunn, na sexta-feira (13), em seu perfil no Instagram. Ainda não se sabe qual personagem será interpretada por Alice.

Em seu perfil no Instagram, Alice comemorou a novidade. "Mas muito, MUITO animada", escreveu, repostando a imagem compartilhada pelo diretor.

James Gunn divulgou, ainda, outros novos nomes, como John Cena, Nathan Fillion, Idris Elba, Taika Watiti e Michael Rooker. Margot Robbie foi confirmada para voltar a encarnar a vilã Arlequina, assim como Viola Davis vai reprisar o papel da comandante Amanda Waller.

No entanto, do elenco principal do primeiro filme, Will Smith, intérprete do Pistoleiro, e Jared Leto, o Coringa, devem ficar de fora do projeto. Esquadrão Suicida 2 deve chegar aos cinemas em agosto de 2021.