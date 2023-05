Alicia Keys e Luedji Luna se encontram nos bastidores de show no Rio

Na tarde desta quinta-feira (04.05), Luedji Luna publicou uma foto com Alicia Keys nos bastidores do show no Jeunesse Arena que encantou os fãs da cantora baiana. Alicia fará apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dias 3 e 5 de maio, respectivamente. E Luedji será responsável pelo show de abertura:

"Ainda absorvendo o que foi a noite de ontem. Tive a honra de abrir o primeiro show da Alicia Keys no Rio de Janeiro. Enquanto assista, um sentimento arrebatador tomou meu corpo, e meus pensamentos: como é bom ser negra! Eu disse exatamente isso a ela, pessoalmente, e ela me sorriu concordando."

"Como se já não bastasse o turbilhão de emoções, no meio do show ainda teve a @iza , que chegou de surpresa fazendo dueto com a Alicia. Sentir todo aquele timbre, aquele soul, aquela bandona, me transportou pra um lugar de beleza, de graça, e de orgulho.", diz a cantora em seu post.

"Eu chorei as lágrimas desse sentimento profundo, e como mantra em minha mente essa frase se repetia: como é bom ser negra, como é bom... E voltei pra o hotel pensando como eu consegui chegar ali, sem um sobrenome que me abrisse as portas, sem amigos importantes, sem um empresário rico e cheio de contatos, sem nenhum privilégio, a não ser ter a música e vodum! Somos mesmo mágicas!????????????️ Young, Gifted, and BLACK!", finaliza Luedji.

Além da participação de Lueji, o show também contou com a presença da cantora IZA, que rendeu diversos elogios nas redes sociais:

Além dos shows no Brasil, Alicia Keys deve levar sua turnê "Alicia + Keys" para outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia, Chile e México.