Alicia Keys lança videoclipe especial para Rainha Charlotte; veja

A série Rainha Charlotte - Uma História Bridgerton, spin-off de "Bridgerton, sobre a icônica monarca Charlotte, já está disponível na Netflix e fazendo merecido sucesso. A trilha sonora do universo criado por Shonda Rhimes conta com versões de músicas da cultura pop.

Uma delas é a canção If I Ain’t Got You, da vencedora do Grammy Alicia Keys, que acaba de ganhar um vídeo.O clipe reúne uma orquestra internacional de 74 instrumentos, todos tocados por mulheres de minorias étnicas. O grupo interpreta uma nova versão de If I Ain’t Got You, que está completando 20 anos.

A série também traz covers instrumentais de músicas como Halo, de Beyoncé, Nobody Gets Me, da SZA, e I Will Always Love You, de Whitney Houston.

Veja: