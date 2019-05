Alimentação saudável e bons hábitos são tema de peça infantil

A Cia Teatro de Risco apresenta em Salvador o musical infantil Da Cabeça aos Pés, Sem Pé Nem Cabeça, em cinco sessões gratuitas na Casa do Comércio. Há 21 anos em cartaz, a montagem dirigida por Luiz Carlos Ribeiro aborda, de forma divertida, a importância de as crianças manterem uma alimentação saudável e bons hábitos de higiene pessoal.

A história, que tem texto de Marisa Ratcov, gira em torno de Henrique, um garoto que adoece por resistir aos apelos da mãe para que coma legumes, verduras e frutas, lave as mãos, escove os dentes e tome banho com frequência.

Com muito bom humor, a peça traz temas importantes para o público infantil (Foto: Divulgação)

Contada pelos personagens Médico, Dentista, Nutricionistas e Professor, o musical mostra o combate dos soldados (leucócitos) contra os vírus, enquanto o protagonista sofre com uma gripe fortíssima, com tosse e febre.

Entram em cena o vilão Inféctor, o Tártaro, a Placa Bacteriana, mas se apresentam também o Estômago e os Nutritivos. A comédia provoca a interação e a torcida das crianças.

Já vista por mais de 500 mil estudantes, além do público espontâneo, a peça tem patrocinado da CCR Metrô Bahia, Instituto CCR e Ministério da Cidadania, com apoio do Sesc Casa do Comércio e da Secretaria Municipal de Educação.

Da Cabeça aos Pés, Sem Pé Nem Cabeça

O quê: peça infantil Da Cabeça aos Pés, Sem Pé Nem Cabeça

Onde: Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, Pituba)

Quando: Quarta (15), às 10h, 14h e 15h30. Quinta (16), às 10h e 14h

Entrada gratuita