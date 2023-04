Aline é chamada de 'mucama' nas redes sociais e equipe se posiciona

A equipe da cantora Aline Wirley se posicionou contra os ataques racistas que a ex-Rouge vem recebendo nas redes sociais. No Big Brother Brasil 23, Aline tem parceria com Larissa, Amanda e Bruna Griphao e, para criticar, internautas passaram a usar ofensas raciais no twitter como 'mucama', 'escravinha' e 'chaveiro de branco'.

"É inaceitável a forma como Aline vem sendo citada em alguns comentários. Aline é uma mulher educada, respeitosa que está jogando tanto quanto qualquer outra pessoa lá dentro, sem fazer uso de uma comunicação violenta ou atitude antiética que mereça qualquer tipo de retaliação aqui de fora", diz o comunicado divulgado pela equipe da artista neste sábado (1º).

O texto defende a escolha das alianças da cantora dentro do reality. "Acima de tudo, é direito dela a escolha de como conduzir sua vida, suas amizades e suas ações desde que não atravesse ninguém de forma desrespeitosa, preconceituosa ou antiética. E é isso que temos visto em sua conduta na casa. Discordar da forma como ela conduz suas ações difere, e muito, de atacá-la da forma desproporcional como vem sendo feito por pessoas aqui nesta rede social", continua o texto.

A equipe informou que o setor jurídico da equipe foi acionado para tomar as medidas cabíveis. "Não iremos tolerar qualquer tipo de ofensa, preconceito ou condutas desrespeitosas sejam elas quais forem. Nada que Aline tem feito na casa justifica tamanha opressão, ódio e atitudes intolerantes que a afetem de forma violenta e criminosa", completa a nota.