Aline Peixoto toma posse como conselheira do TCM

A ex-primeira dama do Estado Aline Peixoto tomou posse no cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nesta quarta-feira (8). A cerimônia foi simples e reservada, no gabinete do presidente, conselheiro Plínio Carneiro Filho. A posse ocorreu no mesmo dia em foi realizada a aprovação e nomeação de Aline para o cargo.



Ela substitui o conselheiro Raimundo Moreira, que se aposentou em maio do ano passado, ao completar 75 anos de vida. Aline Peixoto ocupa uma das quatro vagas no colegiado de indicação dos membros do Poder Legislativo. Ela já participou da sessão ordinário do Pleno do tribunal, realizada nesta quinta.



Aline teve o nome aprovado para o cargo por 40 dos 63 deputados da Assembleia Legislativa nessa quarta-feira (8). No mesmo dia, ela foi nomeada pelo governador Jerônimo Rodrigues, a partir da publicação em edição extra do Diário Oficial.



Participaram da posse apenas alguns amigos mais próximos da nova conselheira, além das deputadas estaduais Soane Galvão, Fátima Nunes e Neuza Cadore; dos conselheiros Marcus Presídio, presidente do TCE da Bahia, e conselheiro Gildásio Penedo – também do TCE.

A cerimônia de posse foi dirigida pelo presidente Plínio Carneiro Filho, e dela participaram também os conselheiros do TCM Francisco de Souza Andrade Netto (que assume a presidência da Corte nesta sexta-feira), Nelson Pellegrino e Mário Negromonte.

Em nota, Aline Peixoto destacou que o fato de a eleição da primeira conselheira mulher do Tribunal de Contas dos Municípios ocorrer no dia 8 de março, “mostra que nosso estado faz história e, mais uma vez, dá um belo exemplo ao país”.

Acrescentou que “as brasileiras não aceitam mais serem coadjuvantes, e muito menos nós, baianas! Quero aqui agradecer a cada deputada e deputado por mais este episódio de fortalecimento da democracia e dos ideais republicanos. O Poder Legislativo realizou um processo de escolha transparente, conduzido com lisura. A confiança depositada em mim será o maior incentivo para seguir em frente e dar o meu melhor”.

Ao finalizar, disse que “a Bahia pode contar comigo para contribuir com todas as iniciativas necessárias para fortalecer ainda mais a corte de controle que tem em seu histórico o trabalho incessante em benefício da população e pela destinação responsável dos recursos pagos pelos contribuintes”.

Aprovação e nomeação

A enfermeira foi nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Município (TCM) na tarde desta quarta-feira (8). A decisão saiu logo após o resultado da votação realizada em plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), .

O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) e assinado pelo Governador Jerônimo Rodrigues. Aline ainda foi exonerada do cargo de assessora especial da Secretaria de Saúde (Sesab) para poder ocupar a vaga no TCM.

No plenário, Aline obteve 40 votos, contra 19 do seu oponente. Quatro votos foram considerados nulos. A votação secreta ocorreu com o uso de cédulas impressas.

O nome de Aline foi uma sugestão feita pessoalmente pelo atual ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa (PT). Apesar de todo o desgaste político e polêmicas em torno do assunto, o apoio de deputados da base aliada garantiu a vitória.