Aline Wirley desiste da prova após 17h e Amanda é finalista do BBB 23

Amanda foi a última participante a deixar a Prova da Finalista no BBB 23, após mais de 17 horas na disputa. Aline Wirley saiu da disputa após afirmar que estava com muita vontade de ir ao banheiro. Bruna Griphao e Larissa já tinham saído da prova.

"Parabéns, meu amor", disse a cantora para a médica.

Aline Wirley é a terceira participante a deixar a Prova da Finalista ⭐️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/nyM4cILCHd — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2023

Na disputa, as sisters precisaram ficar sentadas, segurando o disco da Chevrolet, enquanto os bancos giravam. Elas podiam acionar o botão On Star para parar o giro do próprio banco por 30 segundos, mas só podiam usar o benefício 15 vezes durante a dinâmica.

O Paredão será oficialmente formado na noite desta sexta-feira (21). A Eliminação acontece no domingo (23), quando o público passa a votar para decidir quem será a campeã do BBB 23.