Alison dos Santos garante vaga na final dos 400 metros com barreiras

Alison dos Santos garantiu, neste domingo, uma vaga na final dos 400 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de Tóquio O atleta venceu a sua eliminatória, com o tempo de 47s31, novo recorde sul-americano. A disputa pelo pódio será na madrugada de segunda para terça-feira, às 0h20 (horário de Brasília).

Alison vai para a final com o terceiro melhor tempo. Ele só ficou atrás do norte-americano Raí Benjamin (46s83) e do noruguês Karsten Warholm (46s70).

Alison, cujo apelido é Piu, conquistou o Pan-Americano, em Lima, no Peri, em 2019, e foi sétimo colocado no último Mundial. Aos 21 anos, o paulista, de São Joaquim da Barra, faz parte da nova geração do atletismo nacional, juntamente com Thiago Braz, que defende em Tóquio a medalha de ouro na salto com vara conquistada na Rio-2016.

"Eu achei que meu ritmo não estava bom até a oitava barreira, mas estou muito feliz com o resultado", disse Alison, após a prova, demonstrando confiança em poder ficar no pódio na final. "São oito na final, eu vou estar lá, e três vão ficar com as medalhas."

Alison lembrou que a sua tranquilidade e felicidade antes, durante e depois das provas foram adquiridas em sua preparação, graças ao apoio que recebe de familiares, amigos e pessoal de sua equipe. "Fico sempre com os pés no chão. Uma proa de cada vez."