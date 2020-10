Alisson é cortado por lesão e Tite convoca Ederson para a seleção

O técnico Tite convocou Ederson, goleiro do Manchester City, para o lugar de Alisson, que acabou cortado após lesionar o ombro esquerdo durante treinamento do Liverpool. O corte e a convocação foram anunciados pela CBF na manhã deste domingo (4).

No sábado (3), Ederson foi personagem importante no empate em 1x1 entre Leeds United e Manchester City, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O goleiro falhou no gol do brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, mas se redimiu depois com ao menos três defesas difíceis.

Segundo o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, não existe tempo hábil para Alisson se recuperar da lesão no ombro esquerdo antes da primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil estreia na competição contra a Bolívia, na próxima sexta-feira (9), às 21h30, no Morumbi. O duelo seguinte será diante do Peru, dia 13, terça-feira, em Lima.

Os outros dois goleiros da lista de Tite atuam no futebol nacional: Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico-PR. O palmeirense esteve em campo no sábado (3), na vitória por 2x1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, enquanto que o arqueiro do time paranaense joga neste domingo (4), às 16 horas, contra o Flamengo, no Maracanã.

Não é o primeiro corte na relação original de Tite. O treinador também teve que encontrar um substituto para o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, que ficará fora por lesão de três a quatro semanas. Para o seu lugar foi convocado Matheus Cunha, do Hertha Berlin, da Alemanha.

A seleção brasileira inicia a apresentação neste domingo (4), na Granja Comary, em Teresópolis. No entanto, com compromissos nos seus clubes, boa parte dos jogadores vão se apresentar entre segunda (5) e terça-feira (6). O primeiro treino está marcado para segunda (5), às 16h.