Alisson revela como está a rotina em Liverpool durante a pandemia

Goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, Alisson explicou como anda sua vida na Inglaterra com a pandemia do novo coronavírus. Em um vídeo postado nas redes sociais, ele falou que passa praticamente passa todo o tempo em casa e não se encontra com os outros jogadores.

"Não tenho contato com companheiros, todos estão nas suas casas. Só tenho contato com o fisioterapeuta e o treinador de goleiros", disse o brasileiro, que segue indo ao CT do Liverpool para dar continuidade ao tratamento de uma lesão muscular.

Embaixador da Organização Mundial de Saúde (OMS), Alisson vive na cidade inglesa com a esposa, Natália, e os filhos, Helena e Matteo. A primogênita tem três anos e ainda estaria frequentando a escola, mas o goleiro optou por deixá-la em casa.

"Na Inglaterra as aulas ainda não foram canceladas. Tomamos essa decisão porque eu estou em isolamento no trabalho e por motivos de segurança, já que minha esposa faz parte do grupo de risco. Queremos correr zero risco", disse. Segundo o jogador, Natália tem imunidade baixa.

No vídeo, Alisson ainda aproveita para pedir aos fãs que sigam as recomendações da OMS e das autoridades locais e ainda parabeniza aos profissionais de saúde por ajudarem no combate à Covid-19.

Veja a publicação do goleiro: