Alisson vence prêmio de melhor goleiro do mundo

O melhor goleiro do mundo é brasileiro: Alisson, titular da Seleção e do Liverpool foi eleito nesta segunda-feira (23), em premiação em Milão, na Itália. Ele recebeu o prêmio das mãos de Marta.

Goleiro do atual campeão europeu, eleito o melhor da Liga dos Campeões pela Uefa, agora foi a vez de ser escolhido pela Fifa como o melhor goleiro do mundo. O prêmio é oferecido desde 1987 e Alisson é o primeiro brasileiro a vencê-lo.

A última vez que um sul-americano havia sido lembrado como melhor do mundo na posição foi em 1998, com o paraguaio Chilavert.

Os atuais recordistas na premiação de melhor goleiro do mundo são Iker Casillas e Buffon, ambos com cinco títulos. Espanhol e italiano são seguidos de perto por Manuel Neuer, goleiro alemão que venceu em quatro oportunidades. Antes de ir para Alisson, o prêmio estava nas mãos do belga Courtois, que defende o Real Madrid.