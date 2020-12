Allan do Carmo e Arícia Pérée vencem Travessia Itaparica-Salvador

A tradicional travessia Mar Grande-Salvador agora se chama Itaparica-Salvador e na sua primeira versão sob este nome o vencedor foi um velho conhecido: o nadador Allan do Carmo (Yatch Clube da Bahia) foi campeão pela sétima vez da prova no masculino. Arícia Pérée (AAB/CTRA) venceu no feminino em sua estreia, no dia em que completou 19 anos. A competição aconteceu no sábado (19).

Além de Allan, completaram o pódio no masculino, respectivamente, o venezuelano Ronaldo Zambrano (Yacht), Ricardo Castro (Arena Aquática), Raul Lessa (AAB/CTRA) e Jardiel Luquine (Yacht).

No feminino, após Arícia, chegaram Clautine Tekes (Yacht), Ana Clara Guerra (Acquacenter), Rebeca Silva (Atitude Fitness) e Sinara Pazos (Yacht).

Todos os atletas que subiram ao pódio ganharam do Yacht Clube da Bahia, parceiro da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FDBA), uma premiação financeira.

Outro nadador a receber premiação paga foi Alexandre Reis. Ele foi o último atleta a chegar no tempo limite da prova, de 4h, ao fazer o percurso atravessando a Baía de Todos-os-Santos em 3:59:55.

História

A prova existe desde 1955 e aconteceu pela primeira vez com o novo nome, além de uma série de protocolos de segurança para evitar a disseminação da covid-19 e manter os atletas e colaboradores seguros.

Apenas 84 nadadores foram inscritos. Além disso, não foi permitida a presença de público. Todos os atletas tiveram que usar máscaras enquanto não estavam na água. O local de chegada, tradicionalmente na Praia do Porto da Barra, passou a ser excepcionalmente neste ano no Yacht Clube, para que não houvesse aglomeração na praia.

Para o ano que vem, a travessia terá uma novidade: pela primeira vez em sua história, terá um caráter internacional.