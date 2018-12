Allan do Carmo e Colonese avançam em primeira seletiva do Mundial

Os baianos Victor Colonese e Allan do Carmo, o goiano Diogo Villarinho e o gaúcho Fernando Ponte estão na disputa por uma vaga na seleção brasileira de maratonas aquáticas que irá ao Campeonato Mundial de esportes aquáticos em 2019, em Gwanju, na Coreia do Sul.

Na seletiva realizada no domingo (16), na praia de Inema, em Salvador, Villarinho foi o primeiro colocado na prova de 10 km, com o tempo de 1h56m15s, seguido por Victor Colonese (1h56m20), Fernando Ponte (1h56s21) e Allan do Carmo (1h56m28).

Os quatro nadadores formarão a seleção brasileira que disputará a etapa de Doha da Copa do Mundo, em fevereiro de 2019, no Catar. Os dois melhores do país estarão classificados para o Mundial, que será realizado de 12 a 28 de julho do ano que vem.

A prova de Inema também foi seletiva para a formação da seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano de praia em 2019. Alexandre Finco e Bruce Hanson Almeida conquistaram as vagas no masculino; Marina Amorim e a baiana Aricia Peree classificaram no feminino.