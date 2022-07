Allan Jesus pediu R$ 20 milhões a Luva de Pedreiro para encerrar processo

O empresário Allan Jesus, que agenciava a carreira de Luva de Pedreiro, pediu R$ 20 milhões para encerrar a briga judicial com o influencer baiano. De acordo com o Uol, os advogados do jovem recusaram de imediato a tentativa de acordo proposta por Allan.

A disputa judicial entre Allan e Luva é referente à rescisão do contrato firmado pelos dois, que prevê uma multa de R$ 5,2 milhões a ser paga pelo influencer ao empresário. O processo envolvendo os dois tramita na Justiça do Rio.

O pedido de R$ 20 milhões veio como contraproposta à oferta inicial do lado de Iran. O caminho que os representantes do jovem querem fazer é livrá-lo da multa, mas mantendo o pagamento do percentual de Allan em trabalhos fechados na gestão do empresário.

Os termos foram rejeitados por Allan.

Na conversa entre as partes, o advogado do empresário abre a possibilidade de parcelamento dos tais R$ 20 milhões nos próximos meses, considerando recebíveis nos contratos que Luva vier a fechar.

Atualmente, Luva é agenciado pela empresa de Falcão, ex-jogador de futsal.