Allê Varanda Bar tem boa comida, bons drinques e vista pro mar

A charmosa casinha branca de esquina localizada entre a Rua Direita de Santo Antônio e o largo que leva o nome do mesmo santo é mais um dos belos exemplares da arquitetura que compõe aquele trecho do Centro Histórico. As portas e janelas quase sempre cerradas escondem um recanto só revelado por quem cruza o pequeno portão de ferro na lateral da casa e se depara com uma escada que leva a duas varandas com vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos.

Amalfi feito com gim, maracuja, limão siciliano

É lá onde, desde agosto do ano passado, os jovens empresários Paulo Gabriel, Daniel Freire, Rafael Casqueiro e Wolton Fonseca instalaram o Allê Varanda Bar, espaço descoladíssimo com uma cozinha inspirada na Costa Amalfitana, na Itália. A casa, projetada pelas arquitetas Marina Cunha e Monique Cardim, tem capacidade para 80 pessoas sentadas e uma carta de vinhos e de drinques que tem atraído um público cada vez maior.

Vinagrete cítrico de polvo

A cozinha não destaca um único chef, mas é produzida por uma equipe de cozinheiros afinados que entregam com honestidade o que prometem no cardápio. No menu, entradinhas como o allêcini (uma brincadeira com o nome da casa e o do bolinho crocante de risoto típico da Itália). O de lá leva camarão e polvo no recheio e é levemente defumado, o que o diferencia dos concorrentes e ganha um sabor mais, digamos, ressaltado.

Camarão crocante

Quem gosta de compartilhar aperitivos, não deve deixar de experimentar a burrata da casa. Batizado de Il Clássico, o prato é generoso e o queijo é um dos mais leves e saborosos que já experimentei. Na versão do Allê, a burrata é servida com pesto, tomates frescos e azeite de manjericão, assim como na maioria das casas. O diferencial é o acompanhamento da farofa de parma, que é deliciosa.

Peixe da estação com creme de milho

Embora a comida seja saborosa, a apresentação, no caso específico de alguns pratos (é bom ressaltar), poderia ser mais plástica - quero dizer, mais elaborada esteticamente. Mas, considerando que não se trata exatamente de uma proposta de alta gastronomia contemporânea, o que vale é o sabor. E nesse quesito eles mandam bem! Chegam até a ousar quando subvertem a ordem das coisas, como no caso da versão autoral do clássico italiano carbonara.

Carbonara com massa de tinta de lula e polvo

A versão original está lá no cardápio, mas quem resiste a um tentáculo de polvo? Então, apostei no Carbonara di Polpo, uma das opções do cardápio que aparecem como mini piatti (porções reduzidas de pratos para compartilhar). A massa com tinta de lula garante a diferenciação do clássico. Gostei do "sacrilégio" gastronômico embora não seja lá uma novidade essa invencionice. O chef Ícaro Rosa também tem um carbonara autoral no cardápio do Jiló que leva, além do polvo, camarão, e é espetacular.

Filé mignon ao molho roti

Voltando ao polvo, no Allê, o molusco aparece em vários pratos do menu, como no Poseidone, tentáculos grelhados, batatas rústicas e germolata (condimento tradicional do prato italiano osso bucco, que mistura alho e salsa picados e raspa de limão). Uma boa pedida. O polvo vem ainda na versão vinagrete cítrico, acompanhado de torradinhas quentes e crocantes. Como nem só de polvo vive o homem (eu viveria), experimentei também o filetto San Giovani, que vem embebido no molho roti e é servido com limão siciliano e arrematado com crocante de folha verde, que estava no ponto e saborosissímo. Enfim, o cardápio é variado e honestíssimo.

Sorrento: disparado o melhor drinque da casa

Outro destaque do Allê Varanda Bar é a carta de drinques autorais com nomes de regiões da Itália, como Positano, Amalfi e Sorrento. Experimentei todos (não fiquei bêbado), e repeti o Sorrento, que leva gim, limão siciliano e espuma de manga, ao qual daria nota dez. Uma dica é ficar ligado nas redes sociais do lugar porque há dias que tem DJ tocando por lá, fazendo desde a trilha do pôr do sol até mais tarde, já noite, naquele clima de baladinha leve. Vale sim uma visita e, de quebra, ainda dá para curtir o charme das ruas do Santo Antônio Além do Carmo.

Torta artesanal de doce de leite com sequilho

Serviço:

@allevarandabar

Largo de Santo Antônio, nº 1. Funcionamento: quarta e quinta, a partir das 16h | sexta a domingo, a partir do meio-dia

Pôr do sol no Allê Varanda Bara

No dia da tradicional Lavagem do Bonfim, no próximo dia 12 de janeiro., o bar e restaurante funcionará das 15h às 22h com uma programação especial, batizada de Varanda do Bonfim. Neste dia, além de diversas entradas do cardápio, será servido um Arroz de Frutos do Mar especial, enquanto eles se divertem ao som de fanfarra, do DJ residente Santz e do cantor Camilo Doria. Os convidados, que serão recebidos com um Welcome Drink, já podem comprar os ingressos que estão disponíveis na TicketMaker a R$ 100,00 por pessoa.