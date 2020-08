Almir 'Mica' vence enduro em Feira pelo Baiano de motociclismo

A segunda etapa da modalidade Enduro Fim do Campeonato Baiano de motociclismo foi realizada neste domingo (30), no distrito de Jaguara, em Feira de Santana, e teve como vencedor da categoria principal um piloto da casa: Almir Magalhães Neto, o Mica, completou a E1 em 30min09s77.

Atrás dele, ficaram dois pilotos de Salvador. Lucas Muniz em 2º lugar e Ramon Rodrigues em 3º. A etapa teve ao todo 61 competidores divididos em cinco categorias.

Esta foi a segunda prova disputada após a paralisação do campeonato, em março, por causa da pandemia do coronavírus. No dia 1º de agosto, Feira sediou uma corrida de Regularidade. Esta modalidade é a próxima do calendário, dia 12 de setembro, em Jacobina. Depois, Itaberaba recebe a etapa seguinte da Enduro Fim. O Baiano vai até dezembro.