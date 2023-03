Almirante Primaz do Brasil

Toda forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de princípios. O Princípio da Primazia da Realidade, por exemplo, define que em uma relação o que realmente importa são os fatos, mesmo com formalidades contrárias. Assim, vale mais a realidade, do que o que está formalizado.

Primazia, do latim, primatia, refere-se àquele que detém a primeira colocação, prioridade, primado. Na hierarquia católica, primaz é o arcebispo cuja sede é a mais antiga de um país ou região. Na França, primaz é o arcebispo de Lyon; na península ibérica, o primaz é o arcebispo de Braga, diocese mais antiga remontando a 45 DC, por isso chamada de Primaz das Espanhas.

O arcebispo de São Salvador, primeira sede arquiepiscopal do país, é o Primaz do Brasil. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Archidiœcesis Sancti Salvatoris, foi, durante mais de duzentos anos, até 1892, a maior arquidiocese do mundo. Os primazes apõem ao respectivo brasão de armas a cruz arquiepiscopal (cruz dupla). Ainda que apenas a título honorífico, os primazes têm precedência sobre todos.

A Câmara Municipal de Salvador, fundada em 1549, primeira entre as capitais brasileiras, e por isso Primaz do Brasil, tornou-se uma das mais importantes câmaras do Império Colonial Português. O Memorial da Câmara destaca materiais arqueológicos garimpados nas escavações, pinturas originais e a beleza arquitetônica do madeirame de sustentação do assoalho no subsolo, onde funcionavam prisões subterrâneas.

A Associação Comercial da Bahia (ACB), Primaz do Brasil, é a mais antiga entidade empresarial da América Ibérica, criada pelo Vice-Rei do Brasil, D. Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, e fundada em 1811. Foi impulsionada pela Abertura dos Portos às Nações Amigas, promulgada por D. João VI, em 28 de janeiro de 1808, quando da sua chegada em Salvador, trazido de Lisboa por caravelas movidas a energia eólica.

Descoberta em 1 de novembro de 1501 pela expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que trouxe o cartógrafo italiano Américo Vespúcio, que deu o nome ao continente americano, a Baía de Todos-os-Santos (BTS), na condição de maior baía do Brasil, central à costa nacional e berço da civilização brasileira, foi declarada pela Carta da Bahia como Capital da Amazônia Azul, em 2014. Lançada pela ACB e pelo Pacto Global, da ONU, foi firmada pela Fieb, Faeb, Fecomércio, Ibama, Inema, Ministério Público, Instituto Geográfico e Histórico e Associação Baiana de Imprensa; ganhando sobrenome, novo status e passaporte para apresentar-se internacionalmente.

Salvador foi designada para sede do Comando Naval do Leste em 1942, nome que foi alterado, a partir de 1945 para Comando do 2º Distrito Naval. Baseado no Princípio da Primazia da Realidade, o almirante comandante 2º Distrito Naval, sediado no berço da civilização brasileira (BTS), é o Primaz do Brasil.

