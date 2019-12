A modelo baiana Adriana Lima, que acumula quase 13 milhões de seguidores em sua rede social Instagram, foi vista passeando no Centro Histórico de Salvador na última sexta-feira (27).



Adriana fez parte do grupo da Victoria’s Secret Angels de 1999 a 2018, sendo a modelo que mais desfilou pela grife. Segundo a revista Forbes, a baiana é a segunda modelo mais bem paga do mundo desde 2014.



(Foto: Reprodução/ Instagram)