Alô Alô Bahia promove grande festa de Carnaval em museu no Centro Histórico

A festa Alô Alô Folia será na Casa do Carnaval, localizada na Praça da Sé (divulgação)

O portal Alô Alô Bahia está preparado uma grande festa para celebrar o Carnaval 2023 de Salvador. Dessa vez, o local escolhido para o ‘Alô Alô Folia’ é um dos mais emblemáticos do Centro Histórico: a Casa do Carnaval, na Praça da Sé, com super vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Criado em 2018 com curadoria de Gringo Cardia, o equipamento tem quatro pavimentos e conta a história da folia em uma viagem visual e sensorial, com diversos recortes temáticos da festa que está no âmago da cultura popular, das transformações sociais e da formação de identidade baiana.

O evento, para convidados, será realizado em 9 de fevereiro – ao pôr do sol – e contará com ativações de grandes marcas nacionais. “Faremos o abre alas do Carnaval com a participação e importantes marcas e empresas que estão inseridas na folia. O encontro contará com show especial de um artista baiano”, garante Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.

Luciana Villas-Bôas é diretora executiva da Premium (divulgação)

Atrações internacionais

Depois de duas edições sem acontecer, o Camarote Salvador está confirmado em 2023 e, como sempre, promete inovar ainda mais nesta temporada. Entre as atrações inéditas, estão confirmadas o DJ sul-africano Black Coffee e o grupo de música eletrônica italiano Meduza. O espaço é promovido pela Premium Entretenimento e funcionará no circuito Barra-Ondina. "Esperamos um reencontro repleto de alegria após tantos acontecimentos. Sabemos que os consumidores, marcas e propósitos mudaram. E estamos produzindo essa edição com o sentimento de 'como se fosse a primeira vez'. Acredito que essa seja a expectativa de toda a cidade de Salvador", nos disse Luciana Villas –Bôas, diretora executiva da Premium.

Nova temporada

O Baía Sunset Bar, no Largo dos Aflitos, em Salvador, retomará suas atividades em soft opening (fase de testes) neste fim de semana, 20 e 21 de janeiro, com um dos sunsets mais bonitos da cidade. O espaço passou por ajustes, sendo repaginado visual e estruturalmente, e recebeu mesas e lounges para grupos variados, em projeto do arquiteto Rodrigo Cassieri. “A decoração tem como inspiração Tulum, no México, com tons neutros, palha, madeira e tecidos de algodão, remetendo ao clima praieiro e complementando a vista mar do local”, nos disse um dos sócios, o empresário Rodrigo Smith.

Projeto itinerante

Projeto itinerante ligado ao restaurante Fazenda Churrascada, em São Paulo, a Carreta Churrascada vem percorrendo todo o Brasil e chega a Salvador no próximo dia 28 de janeiro, com abertura às 12h. O catering móvel ficará exclusivamente neste dia no estacionamento da MALI Esportes de Areia e Gastronomia, na Avenida Tancredo Neves. Será possível reservar, até 13h, as mesas ao redor do caminhão, que conta com uma ampla cozinha, equipada com churrasqueira, parrilla e defumadores. As mesas custam R$ 400, valor integralmente revertido em consumação. Animou? As reservas podem ser feitas através do telefone (71) 99960-6777.

Festa na Contorno

O cantor e compositor Alexandre Peixe volta a agitar a capital baiana com o seu tradicional projeto Axézin, que celebra a música e os artistas baianos. O evento acontece no próximo dia 11 de fevereiro, a partir das 16h, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Na ocasião, o público contará ainda com apresentação da banda Armandinho, Dodô & Osmar, formada por pelos irmãos Macêdo: Be-

tinho, Armandinho, Aroldo e André.

A cantora Maria Bethânia prestou atenção especial às joias de crioula do Muse Carlos Costa Pinto (divulgação)

Visita especial

Maria Bethânia reservou alguns momentos na tarde desta sexta-feira (20) para visitar um dos museus mais tradicionais da cidade, o Carlos Costa Pinto, localizado no Corredor da Vitória. Em sua primeira ida à instituição, a intérprete santo-amarense parou para admirar a coleção de joias de crioulas e balangandãs. A artista foi recepcionada pela diretora do museu, Bárbara Santos, a quem elogiou o acervo: “A Bahia guarda os seus encantos”, comentou. “Ela se deteve na coleção, gostou muito e prometeu voltar”, revelou a gestora.

De olho lá fora

A cantora e compositora Majur teve seu rosto estampado em um dos telões da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (19). A artista baiana é a embaixadora Spotify EQUAL de janeiro, representando o Brasil no mês da visibilidade trans. O programa tem o objetivo de promover e amplificar carreiras de mulheres em todo o mundo.