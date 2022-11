Alô Alô Bahia reúne lideranças empresariais para evento de fim de ano 

Mariana Lisbôa falará sobre gestão como instrumento de realização durante evento de fim de ano do Alô Alô Bahia (Foto: @davisantanafotografia/@jotta_foto)

O Alô Alô Bahia promove seu tradicional evento de fim de ano, em 12 de dezembro, às 12h12, no restaurante Amado, em Salvador. O ‘Almoço de Negócios’ vai reunir lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação para dialogar sobre o futuro.

O tema dessa edição será sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão, abrindo espaço para desenvolver o potencial de pessoas e organizações, tendo a gestão como principal instrumento de realização.

Cerca de 200 convidados acompanharão, na oportunidade, a palestra de Mariana Lisbôa, líder Global de Relações Corporativas da Suzano. Mariana é uma das mais importantes executivas baianas da atualidade e, além de fazer parte da maior empresa de celulose do país, também é presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).

Tem mais

Fernanda Brinço (Foto: Lucas Assis)

O evento contará com decoração especial assinada por Fernanda Brinço, que ao longo de 2022 foi responsável por desenvolver a cenografia de grandes festas e encontros corporativos. “Iremos fechar o ano com chave de ouro. Fazer um evento para o Alô Alô é dialogar com um público diverso, atuante e de grande relevância. Me sinto feliz e honrada”, nos disse Brinço, que terá apoio da Amavi Assessoria, de Amanda Zaira e Victória Góis e da TD Produções. A empresa de Ticiano Degasperi será responsável pela tecnologia e design.

Grandes marcas

Jorge Khoury (Divulgação)

O ‘Almoço de Negócios’ reunirá grandes marcas, instituições e empresas que possuem o compromisso de participar de importantes debates da atualidade, como o SEBRAE-BA, entidade que completou 50 anos em 2022 e segue integrada a uma agenda de relacionamento com o setor produtivo do estado, interessada sempre em participar de pautas relevantes para cadeias produtivas e a sociedade.

“O ano de 2022 marcou as celebrações do cinquentenário do Sebrae, ressaltando a nossa história de apoio ao fortalecimento dos pequenos negócios, mas também reiterando o nosso papel no presente e assumindo compromissos para o futuro”, destaca Jorge Khoury, superintendente Sebrae Bahia. “É fundamental que o setor produtivo, as entidades empresariais e as instituições de apoio estejam com uma agenda alinhada para que possam atuar, de forma efetiva, em favor da retomada do caminho do crescimento e do desenvolvimento”.

Modo de vida

Vik Muniz e Malu Barretto (Foto: Denise Andrade)

A série ‘ De Casa em Casa’, de Alberto Renault e Baba Vacaro, mesmos criadores do programa Casa Brasileira, do GNT, apresenta, na próxima terça-feira, às 20h, no YouTube, o sobrado do século XIX reformado por Vik Muniz e Malu Barretto, no Santo Antônio Além do Carmo. Este será o terceiro episódio da série, mantendo a linha de, a cada visita, apresentar ao espectador uma casa única e inspiradora. “A casa é pequena, mas é do tamanho certo”, define Vik, que diz ser um prazer “chegar em casa em Salvador”. “A gente pensou em fazer uma coisa muito aconchegante, um ambiente em que todo mundo quisesse ficar à vontade”, completou Malu.

Torcida organizada

Motivos não faltam para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, mesmo assim, a produção da Arena Brasil Marina resolveu caprichar na programação musical. O line-up de peso traz Wesley Safadão, Thiaguinho, Timbalada e Jonas Esticado entre as atrações do projeto. A temporada vai acontecer de 24 de novembro a 18 de dezembro, na Bahia Marina.

Gastronomia baiana

Isabel Fillardis, Angeluci Fiqueiredo e Glóbia Pires (Foto: Tati Freitas/Divulgação)

A atriz Glória Pires prestigiou, quinta-feira (17), a segunda edição do jantar assinado pela chef Angeluci Figueiredo, do Preta, e pelo chef Lomanto Oliveira no restaurante do Fasano Salvador. Ao lado da amiga, a também atriz Isabel Fillardis, Glória aproveitou a ocasião para revelar que está na cidade dirigindo um documentário sobre o Balé Folclórico da Bahia. As gravações do longa começaram na última segunda e a previsão é que seja lançado em 2023, em uma plataforma de streaming.

Destaque

Fernandan Milcent (Foto: Divulgação)

Fernanda Milcent acaba de chegar de uma temporada de oito dias em Doha, no Qatar. Titular da Milcent Arquitetura, ao lado da filha, Bruna, ela viajou com outros profissionais brasileiros de todo o país, que participaram do Coletivo Criativo Doha, programa de relacionamento Portobello+arquitetura. Durante a estada no Oriente Médio, o grupo viveu experiências e pesquisou tendências para cocriar uma linha de produtos com a Portobello.