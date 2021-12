Alô Alô Bahia terá redação de verão em Trancoso 

O Alô Alô Bahia terá uma redação, a partir do dia 26 de dezembro, em Trancoso. O espaço funcionará dentro da Casa Haute, em pleno Quadrado, e servirá de base para a equipe do portal cobrir em tempo real os principais agitos do vilarejo baiano.

O QG será montado em parceria com a Agência Haute, que nasceu com o objetivo de conectar marcas e pessoas através de projetos personalizados. No mercado corporativo, a Haute é referência quando o assunto é ativação e eventos proprietários para grandes marcas.

(Foto: Divulgação)

Em um imóvel de 450 m2, o espaço contará ainda com um bar exclusivo de Ketel One Botanical, uma pop up da pizzaria Coltivi e ativações de marcas como Calvin Klein, Cerveja Corona e Água na Caixa, entre outras. Haverá também, na área multifunções, a exposição “Retratos”, do fotógrafo Yuri Seródio.

