Alô Alô: Casas Conceito realiza 3ª edição em julho

A mostra de decoração Casas Conceito, comandada por Andrea Velame, irá realizar sua terceira edição, entre os meses de julho e setembro, na capital baiana. Dessa vez, o masterplan (linhas mestras) será assinado por Marcus Barbosa. O arquiteto, que coleciona obras de altíssimo padrão, passou a semana em Miami para conferir a Art Basel.

De lá, ao lado de Andrea, Barbosa começou a construir o evento de 2020, que irá abraçar o tema Arte. “A Casas Conceito é uma mostra com DNA marcante e, por isso, precisa ser atual, precisa inserir poesia e, acima de tudo, precisa trazer novas experiências para o público”, nos disse o profissional. A Casas Conceito ganhará lançamento em janeiro, em grande evento para arquitetos e designers de interiores.

Parabéns pra você

Katia Baiardi comemora seu aniversário, no dia 10 de janeiro, na belíssima casa de Praia do Forte, cujo projeto saiu da prancheta do arquiteto David Bastos. Katia é casada com Renato Baiardi, ex-presidente da construtora Odebrecht.

Arte

A Art Basel, uma das mais importantes mostras das Américas, abriu as portas ao público, quinta-feira, em Miami. O evento, que vai até hoje, conta com um setor novo de obras de grandes portes, instalação de carros feitos de areia e discussão sobre temas ambientais. Por lá, 269 galerias (dessas, 13 são brasileiras) exibem trabalhos de mais de 4.000 artistas de todo o mundo. Da Bahia, presença maciça de diversos arquitetos, como Caio Bandeira, Aline Cangussú, Adriane Lins e Luciana Paraíso, além de David Bastos, que comemorou o seu aniversário ontem, na cidade americana.

Contemporânea

Por falar em Art Basel, a obra mais fotografada durante a feira foi uma banana presa a uma parede com fita adesiva. Intitulada “Comedian”, a peça é assinada pelo italiano Murizio Cattelan e, segundo o autor, trata-se de uma provocação ao próprio mercado mundial de artes.

Celebração

Os empresários Rosa e Caio Cerviño promoveram na última quarta-feira o seu tradicional caruru em homenagem a Santa Bárbara. O evento aconteceu na loja Quatro Estações, na Alameda dos Umbuzeiros, e reuniu a turma da arquitetura e decoração baiana. Os convidados atenderam ao pedido e vestiram vermelho e branco para saudar a santa, famosa por reger os ventos e as tempestades.

Homenagem

A atriz, produtora cultural e empresária Paula Lavigne deve ser homenageada pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) com a Medalha do Mérito 2 de Julho, uma das principais honrarias entregues pelo Parlamento. Casada com Caetano Veloso, Paula nasceu no Rio de Janeiro.

“É um exemplo da generosidade que uma produtora do porte de Paula Lavigne proporciona a novos artistas, ao acreditar em novos talentos e oportunizar que tornem-se conhecidos de outros grandes artistas e do público, por meio das relações e da divulgação que ela proporciona, com toda sua credibilidade neste meio", defende o deputado Marcelino Galo (PT), autor da proposta de homenagem.

Entre nós O publicitário Nizan Guanaes circulou discretamente pela capital baiana. Na última terça-feira, prestigiando a amiga Licia Fábio, ele marcou presença no lançamento do Réveillon do Salvador Shopping, que aconteceu no Espaço Gourmet do centro de compras. O evento contou com shows da cantora Margareth Menezes e da banda Baile de Autor.

Destaque O principal destaque da semana foi Jéssica Senra que, a partir de 2020, passará a fazer parte do rodízio fixo do Jornal Nacional. Além disso, tem chamado atenção, a repercussão que Jéssica causa nas redes sociais.

Lançamento A dermatologista baiana Camila Meccia foi convidada para abrir o evento de lançamento da nova linha de protetor solar da Nivea Sun Beauty Expert. O encontro acontecerá depois de amanhã ao meio dia, no hotel Zank, no Rio Vermelho, e vai reunir influencers e formadores de opinião.

