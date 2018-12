Alô Alô: Confira a grade completa do Festival Virada Salvador

Entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio, vai receber o Festival Virada Salvador.

O evento contará com 70 horas de música, 15 minutos de queima de fogos, food trucks com cardápios diversificados, feira criativa com 40 estandes, vila gastronômica e a maior roda gigante da América Latina.

Abaixo, em primeira mão, a grande completa que vai ser divulgada pelo prefeito ACM Neto, na manhã desta terça-feira (11), em coletiva com a imprensa.

Dia 28 – Milton Nascimento, Claudia Leitte, Bell Marques, Xand Avião e Harmonia do Samba.

Dia 29 – Devinho Novaes, Zezé di Camargo & Luciano, Luan Santana, Durval Lelys, Léo Santana e Mano Walter.

Dia 30 – Igor Kannário, La Furia, Anitta, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan e Ferrugem.

Dia 31- Lincoln & Duas Medidas, Wesley Safadão, Alok, Ivete Sangalo, Psirico e MC Kevinho.

Dia 1- Danniel Vieira, Mariene de Castro, Daniela Mercury, Netinho e Rafa e Pipo Marques.