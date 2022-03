Alô Alô: Essence In Home celebra Dia Internacional da Mulher com chá da tarde para convidadas

Um chá da tarde oferecido a arquitetas e designers de interiores marcou, nesta terça-feira (08), o Dia Internacional da Mulher da Essence In Home, loja especializada em decoração, eletro prime, áudio e vídeo, localizada na Alameda das Espatódeas, em Salvador.

Tudo foi preparado com muito afinco pela anfitriã, a empresária Conceição Valente, que recebeu a todas com delícias da Caracol Chocolates, Café Vergado e Clube Café e mimos da Miss Nail, Anna Pegova, Espaço Performance e La Lucce Espaço de Beleza.



Além de comemorar a data especial, as convidadas conheceram em primeira mão as novidades da loja, que está passando por uma ressignificação em seu layout, abrindo espaço para novidades e tendências do setor, a partir de sugestões de profissionais parceiros.

Diversas iniciativas vão marcar os 10 anos da loja, que serão celebrados ao longo de 2022. Além das mudanças na estrutura, com a atualização de seus espaços, a Essence In Home vai trazer novidades no mix de produtos e também promover uma série de eventos para atualizar seus clientes.