Alô Alô Folia celebra retorno do Carnaval com festa no Centro Histórico de Salvador

“E viver será só festejar”. Os versos de Prefixo de Verão, um dos clássicos da música baiana carnavalesca nunca fizeram tanto sentido quanto este ano, quando Salvador volta a realizar sua maior festa de rua, depois de dois anos de hiato por conta da pandemia.

Para celebrar este momento especial e homenagear todos os profissionais que fazem o grande encontro acontecer, o Alô Alô Bahia realizou, na noite desta quinta-feira, um grande “abre alas”. O local não poderia ser outro que não a Casa do Carnaval da Bahia (Praça da Sé), onde o portal recebeu seus mais de 300 convidados, entre empresários, formadores de opinião, artistas e representantes do trade de eventos.

Logo na entrada, no vizinho Museu da Energia, os que chegavam eram recebidos por uma animada fanfarra. Vestido a caráter, o receptivo também dava boas-vindas a todos que, após a rápida apresentação de um QR Code, acessavam o equipamento que conta, de forma, interativa, a história da folia.

Veja galeria

(fotos: Elias Dantas, Márcio Reis, Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia)

Monique Evelle Rebeca Cardoso Alexandre Peixe Luciana Stern, Renata de Magalhães Correia e Indira Vianna Carla Perez e Lore Improta Vovô do Ilê Linn da Quebrada Flora Gil Marisa Orth e Gringo Cardia

Não é exagero afirmar que o Alô Alô Folia também deixou sua marca na Casa do Carnaval, ao levar para seu espaço personalidades como Antônio Carlos dos Santos, criador do bloco afro Ilê Aiyê, homenageado da noite; as bailarinas Lore Improta e Carla Perez, em um encontro que misturou talento e emoção; e Alexandre Peixe, um dos principais artistas da grande festa, compositor de diversos hits da axé music. Os DJs Telefunksoul e Juba Moreno também colocaram os convidados para dançar.

O evento teve direção artística de Fred Soares, que trouxe um elenco formado por personagens típicas do Carnaval. A decoração foi assinada por Fernanda Brinço, o buffet esteve sob o comando de Vini Figueira e os drinks foram do Clube Bar. Uma baiana de acarajé também serviu petiscos típicos do tabuleiro.

Diversas marcas parceiras promoveram seus produtos de forma criativa ou ofereceram mimos para os convidados, tornando a noite ainda mais completa.