Aloísio Menezes mostra dotes culinários

A voz potente e afinada de Aloísio Menezes todo mundo já conhece, seja solo no ou comando do bloco Cortejo Afro. Agora, o cantor mostra seu talento na cozinha, no projeto cultural que estreia neste domingo (20), das 12h às 17h, na Casa do Benin, unindo diferentes aspectos da arte e cultura negra.

Conhecido por seu timbre grave e potente na ala de canto do Cortejo Afro, Aloísio Menezes é morador do Pelourinho há 30 anos, um verdadeiro personagem da região que vai oferecer um ambiente de muita descontração e alegria a quem já o conhece e quem ainda não experimentou sua cozinha. O público vai experimentar um de seus pratos mais elogiados: peixe ao molho escabeche, acompanhado de vatapá, feijão fradinho e arroz. Pra entrada, Alô – como é carinhosamente chamado - vai servir seus deliciosos abarás temperados de camarão e bacalhau.

Pra animar o público, Aloísio subirá ao palco para cantar releituras de clássicos da música afro-brasileira, além de canções autorais. Em sua trajetória artística, o cantor tem como inspiração artistas como Luiz Melodia, Emilio Santiago, Jamelão, Louis Armstrong, Clementina de Jesus, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Cartola e a família Caymmi. Ele tem dentre seus trabalhos o CD Xirê Reverb – HB Tronix, produzido em 2012 pelo músico paulista Guga Stroiter. O álbum foi indicado ao 24º Prêmio da Música Brasileira, na categoria Regional Grupo.

O projeto Aloísio Canta & Cozinha integra a programação do Diversão de Verão, da Fundação Gregório de Mattos. Será cobrada a entrada no valor de R$30, e o prato principal será vendido a R$60, porção para duas pessoas. Também serão comercializadas bebidas. Pagamentos serão aceitos em espécie ou via pix.