Alok doa equipamentos para cidade baiana armazenar vacinas contra covid

Alok não cansa de nos surpreender positivamente. O DJ, que possui fortes ligações com a Bahia, terra natal de sua esposa, a médica Romana Novais, anunciou nesta quinta-feira (22) seu apoio ao movimento “Unidos pela Vacina”, criado pela empresária Luiza Helena Trajano, com o objetivo de identificar as necessidades dos municípios brasileiros e acelerar o processo de vacinação contra a covid-19.

A meta do projeto é contribuir para que todos os brasileiros acima de 18 anos de idade sejam imunizados até setembro de 2021. Junto ao Instituto Alok, o DJ vai ‘apadrinhar’ quatro municípios, sendo três em Goiás (Alto Paraíso, Cavalcante e Goiás Velho) e uma na Bahia (Ituberá). Esses locais vão receber câmaras refrigeradas, termômetros digitais com mira a laser, termômetros digitais via cabo, caixas térmicas e bobinas reutilizáveis de gelo.

Nas redes sociais, Alok comentou: “Sabemos o quanto é importante a ajuda de todos em um momento tão delicado. Espero que cada pessoa que contribui da sua maneira se torne inspiração para outros a sua volta. Todos nós desejamos que isso logo passe, e vai passar”.

