Alok fala sobre vídeo polêmico com criança machucada e mais; veja

O show do DJ Alok no Festival de Verão 2018 certamente foi um dos mais cheios e mais aguardados desta edição. O único representante da música eletrônica no palco principal da festa fez bonito e colocou a galera para pular, dançar e cantar. A energia era tanta que nem a chuva afastou o público no domingo (9). Após a agitação do show, o DJ recebeu a imprensa em uma coletiva em que falou sobre os planos futuros para sua carreira, Carnaval 2019 e ainda desabafou sobre o polêmico vídeo publicado em seu Instagram ao lado de uma criança seriamente machucada. Confira:



Recentemente você fez algumas postagens sobre a realidade de algumas crianças de Moçambique e alguns seguidores disseram que era tudo para se promover, o que você acha disso?

Eu fico triste de ver as pessoas falando isso, porque foi uma coisa que eu sempre faço sem esperar nada em troca. Eu só espero que a vida das pessoas transforme para melhor. Teve outras críticas em relação ao movimento e que eu fiquei chateado, porque para mim nunca foi uma questão de branco e negro, foi uma questão de humano para humano. [...] Eu entendo perfeitamente, eu não julgo as pessoas que me xingaram de branco filho da puta, porque eu entendo o que elas sofreram. Pessoas que de repente foram sempre caladas. Eu juro que eu tento entender, eu juro por Deus. Mas assim, eu quero que elas entendam que nunca foi por maldade se de alguma forma que eu tenha ofendido. Eu to aqui para aprender. Eu tenho ligado para várias pessoas do movimento para tentar me ensinar um pouco mais, porque eu não vou parar o que eu to fazendo, eu vou fazer pelo resto da minha vida. Ou vocês me ensinam ou vou continuar errando por muito tempo. Mas o que eu não vou deixar, é deixar de fazer.

Qual sua programação para o Carnaval 2019?

Acredito que vou fazer novamente a pipoca do Alok, provavelmente no sábado e depois eu faço o Camarote Villa Mix.

Quais são seus planos para 2019?

Eu planejo voltar mais uma vez para a África para realizar meus trabalhos. Ano que vem também tem alguns lançamentos com a IZA, tem também com a Anitta que já tá pronto.

Você anunciou a parceria com Anitta há um tempo, porque esse dueto tá demorando tanto?

Vou te contar porque está demorando, ela demora demais para me responder, cara. Anitta é a mulher mais difícil, ela é mais difícil que o presidente para achar, juro. Agora deu certo. Quando ela falou que tava gravando no estúdio, a gente vibrou.