Alok fará participação em ensaio de verão do cantor Léo Santana

A próxima edição do ‘Baile da Santinha’, ensaio de verão do cantor Léo Santana, será no dia 14 de janeiro, a partir das 19h, no Parque Exposições Salvador (Avenida Paralela). Uma das participações mais aguardadas é a do DJ Alok, que tocará seus principais hits. Além de Alok, o agito também terá apresentações de Tayrone e João Gomes.

Os interessados podem comprar os ingressos sem taxa e em até 3x no cartão na loja do Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia, na loja do Pida ou através do site boratickets.com.br. Os valores variam de R$ 70 a R$ 250 reais.

1ª edição do evento

A primeira edição do evento, realizada no dia 07 de janeiro, teve os ingressos esgotados. A primeira atração a subir no palco foi a banda Barões da Pisadinha, seguido de Dennis DJ e Luísa Sonza. Léo Santana subiu no palco e levou o público à loucura. Os principais sucessos do artista foram cantados durante a noite e até uma homenagem a cantora Marília Mendonça entrou no setlist.

