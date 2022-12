Alok faz público tirar os pés do chão em 2º dia do Festival Virada Salvador

Se Ivete Sangalo ‘levanta poeira’, o DJ Alok faz a galera tirar os pés do chão. Com hits como ‘Alive (It Feels Like)’, ‘Fuego’ e ‘Boa sorte’, de Vanessa da Mata, o artista goiano mostrou, nesta quinta-feira (29), que nem só de axé, pagode e sofrência é feito o Festival Virada Salvador.

A pirotecnia e os efeitos visuais, marca registrada de Alok em suas apresentações, contribuíram para levar o público à loucura. O DJ buscou passar uma mensagem de conexão das pessoas entre si e com a natureza.

“O set [list, de músicas] que eu fiz na última vez em Salvador [em 2019] foi bem diferente do que eu vou fazer hoje. Eu me preparei bastante pra esse verão”, contou ele, já confirmado no próximo Carnaval.

Mãe e filha, Mariluce Menezes, 39 anos, e Maria Eduarda, 11, curtiram o show juntas, agarradas a uma das grades de proteção. “Eu amo! Alok é Alok”, disse Mariluce, que já tinha visto o DJ de perto antes. Já Maria Eduarda desfrutava a primeira experiência, que certamente ficará marcada na memória.

“Muito massa! O efeito sonoro [está] perfeito”, encantou-se a fã mirim, que já tinha realizado, na mesma noite, o sonho de ver a cantora Simone Mendes. “Agora, tá melhor que Simone”, brincou Maria Eduarda.

Fãs de Alok, Mariluce Menezes e sua filha, Maria Eduarda, curtiram o show juntas (Foto: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

O autônomo Rafael Carvalho, 30, mal conseguia falar de tanto que pulava acompanhando as batidas do som. Segundo ele, aonde Alok vai, sua presença é garantida. “Eu amo esse cara. […] Ele tá estourado. Acaba com a Boca do Rio toda!”, exclamou Rafael.